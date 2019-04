MasterChef Brasil: 'Pimenteiro', Renan Corrêa se deu bem com ceviche

A Caixa Misteriosa com pimentas foi um dos grandes desafios do último episódio do MasterChef Brasil. Porém, para o economista Renan Corrêa, a prova foi bastante tranquila – graças a sua intimidade com o produto ardido. "Eu tenho uma boquinha perigosa para pimenta", afirmou em entrevista ao Portal da Band.

"Pimenta é algo que eu gosto muito. Todas aquelas pimentas eu já conhecia, menos a ají amarelo. A [trindad] scorpion, eu já fiz molho dela em casa. Ela é muito forte. Com a habanero chocolate, você faz molho chiplote. E a pimenta de cheiro eu uso cotidianamente na minha comida", continuou.

"Eu sou pimenteiro, boquinha de fogo. Para mim, ainda faltaram mais umas três pimentas ali que eu preferia. Que eram a pimenta de bode, a minha predileta, a olho de peixe e a cumari do Pará", completou. Para exaltar o produto da Caixa Misteriosa, Renan apostou em uma receita de ceviche de camarão e peixe vermelho com leche de tigre de mexerica.

"Eu pensei em fazer pimenta recheada, mas deixei como uma segunda opção. Peguei até os ingredientes para tal no supermercado. Porém, o ceviche é algo que eu faço há muito tempo e eu gosto da mistura da mexerica com limão China e limão Taiti. Assim evita a acidez acentuada. É um prato que eu já fiz umas 15 vezes", contou.

Durante a avaliação, Henrique Fogaça e Paola Carosella foram bastante elogiosos ao prato do goiano. "Foi bom demais. A Paola ainda falou do chef peruano [Gastón Acurio] que é considerado rei do ceviche… eu fiquei muito feliz! Graças a Deus, ceviche eu sei fazer pelo menos", afirmou.

Apesar do destaque positivo, Renan se preocupa com as possíveis consequências. "Fico preocupado porque, quando a gente se destaca e tudo mais, mais a gente tem que manter esse nível. Às vezes, a competição vai trazer coisas que eu nunca cozinhei na vida e talvez eu não consiga manter um padrão. Então, essa responsabilidade é uma preocupação a mais", finalizou.