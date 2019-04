MasterChef Brasil: Clima esquenta entre Fogaça e Marcus neste domingo; veja vídeo

Neste domingo, 28, às 20h, o clima vai esquentar entre Henrique Fogaça e Marcus Lima. Durante as gravações do MasterChef Brasil, o cirurgião-dentista quis mandar um "papo reto" para o jurado brasileiro.

O episódio também vai mostrar os 16 cozinheiros amadores que seguem na competição enfrentando a segunda prova em equipe da temporada. Desta vez, eles tiveram de servir 80 convidados de uma das grandes instituições da capital paulista, a Orquestra Sinfônica Municipal.

No menu, três tipos de finger foods inspirados em comidas de rua do Brasil. A equipe que perder teve que se enfrentar num dos desafios eliminatórios mais difíceis da história do programa.

Os piores competidores da prova de serviço tiveram mais duas chances de escapar da eliminação. Num desafio em três rounds, eles reproduziram pratos emblemáticos dos três jurados: empanada argentina (Paola Carosella), petit gateau (Erick Jacquin) e suflê de goiabada (Henrique Fogaça).

A cada etapa, os melhores se salvaram e subiram para o mezanino. O participante que não conseguiu se destacar foi eliminado e voltou para casa.