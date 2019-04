Madonna se sentiu 'deprimida' por ser 'mãe de jogador de futebol' em Lisboa

Madonna se sentiu "um pouco deprimida" por ser uma "mãe de jogador de futebol" em Lisboa.

A cantora, de 60 anos, se mudou para a capital portuguesa em 2017, após seu filho David Banda, de 13 anos, ter assinado contrato para a academia de futebol do Benfica, mas começou a sentir-se pra baixo, porque não tinha amigos na cidade e passou a maior parte do seu tempo transportando-o para a escola e jogos de futebol.

Falando em uma sessão de Perguntas & Respostas da MTV em Londres na noite de quarta-feira (24.04.19), ela disse: "Não fui a Lisboa para fazer um disco, essa era a última coisa em minha mente. Meu filho queria ser um jogador de futebol profissional, então eu meio que simplesmente virei o mundo e fiz muita pesquisa de academias para garotos treinarem e Lisboa acabou sendo minha cidade favorita das opções. Fui a Lisboa para ser mãe de jogador de futebol. Fui para lá pensando que seria uma aventura, mas me encontrei apenas indo para a escola e jogos de futebol. Realmente eu não tinha muitos amigos. Fiquei um pouco deprimida. E pensei que precisava fazer amigos e mais amigos".

No entanto, a estrela do sucesso 'Like A Virgin' conseguiu iniciar novas amizades e seus novos amigos a inspiraram a fazer seu 14º álbum de estúdio, 'Madame X'.

Ela acrescentou: "Comecei a sair um pouco e a maioria das pessoas que conheci eram artistas ou músicos. Comecei a ser convidada para as casas das pessoas e fui a essas sessões de sala de estar. As pessoas beberiam vinho e comeriam comida e começariam a tocar instrumentos e cantar. Eu estava tipo: 'O que está acontecendo aqui?' Artistas se apresentam e estão fazendo isso por diversão e paixão e não são pagos?".

Madonna recentemente admitiu que não tinha "vida" como mãe de jogador de futebol.

"[Ser mãe de jogador futebol] exige que você não tenha vida de uma maneira. É impossível fazer planos, e então você sente que não está sendo justa com seus outros filhos, ou sendo justa comigo!".