Justin Bieber e Hailey Baldwin revelam apelidos doces um para o outro

Justin e Hailey Bieber revelaram os ​​apelidos adoráveis que eles chamam um ao outro.

Os pombinhos se casaram em 2018 e agora anunciaram nas mídias sociais que cada um tem um apelido fofo para seu cônjuge.

Justin, de 25 anos, publicou várias fotos de Hailey em sua conta no Instagram e revelou seu apelido para ela, escrevendo: "Este é o meu 'bean' (feijão, em português)".

Enquanto a modelo, de 22 anos, Hailey compartilhou uma foto em preto e branco de si mesma beijando o cantor do sucesso 'Sorry' na bochecha e colocou a legenda: "Meu único 'bubba"".

A troca de mensagens doces entre o casal veio depois que Hailey recentemente usou as mídias sociais para compartilhar outra homenagem sincera para seu marido, onde ela o chamou de "homem incrível" e elogiou sua decisão de procurar tratamento para sua saúde mental.

Ela escreveu: "Meu amor, você é um homem incrível, você me torna um ser humano melhor, você me faz mais feliz do que nunca. Sempre insanamente orgulhosa de quem você é e de quem você está se tornando… Eu te amo mais a cada dia. (sic)".

E Justin – que fez seu retorno à música neste mês com uma participação em 'Earth', de Lil Dicky, e se juntou a Ariana Grande no palco do Coachella – também elogiou Hailey e a chamou de sua "alma gêmea" em um poema romântico.

E, juntamente com uma foto profissional de Hailey, Justin acrescentou que "o melhor ainda está por vir".

"Eu me apaixono mais por você todos os dias! Você tem andado de mãos dadas comigo enquanto eu continuo a ter minhas emoções, mente, corpo e alma intactos! Você me deu muita força, apoio, encorajamento e alegria. Eu só queria publicamente homenageá-la e lembrá-la de que o melhor ainda está por vir! Tenha uma ótima sessão hoje, meu amor! (sic)".