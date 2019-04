Fortnite na área! Epic Games terá estande gigante na BGS 2019; veja detalhes

A Brasil Game Show anunciou nesta semana a participação da Epic Games pela primeira vez no evento. A desenvolvedora americana é responsável pelo jogo Fortnite, um dos mais jogados do mundo na atualidade.

A convenção, que acontece neste ano entre os dias 9 e 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, contará com um estante da Epic Games de 1.000 m2. “Trazer a Epic Games para a BGS é realizar um desejo do público e um sonho nosso. Temos certeza que será um dos estandes mais concorridos e animados da feira”, disse Marcelo Tavares, CEO e fundador do evento.

A maior feira de videogames da América Latina também já confirmou o retorno de Charles Martinet, dublador do personagem Mario, da Nintendo, e do produtor musical Shota Nakama, responsável pelas trilhas sonoras de jogos como Kingdom Hearts e Final Fantasy XII.

Até o dia 10 de maio, é possível comprar ingressos antecipados para a BGS 2019, com desconto de até 54%. As opções para o público geral custam entre R$ 59 (um dia do evento) e R$ 177 (todos os dias do evento). Clique aqui para mais informações.