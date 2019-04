Brooklyn Beckham emplaca trabalho de fotógrafo na revista 'Tatler'

Brooklyn Beckham conseguiu seu primeiro emprego com a 'Tatler'.

O filho de Victoria e David Beckham, de 20 anos, foi contratado por James Brown, novo editor de estilo da revista, para fotografar a novata Elfie Reigate para a próxima edição de junho, de acordo com a coluna 'Bizarre', do jornal 'The Sun'.

Brooklyn tem atuado no mundo da fotografia há vários anos e, enquanto este é seu primeiro trabalho para a 'Tatler', ele lançou sua própria coleção de fotos em seu livro de 2017, 'What I See', com fotos de sua famosa família, incluindo seus pais David e Victoria.

Embora seu trabalho na época tenha sido criticado por alguns especialistas, Brooklyn sente que "realmente melhorou" e ainda é um fotógrafo ávido.

Falando quando seu livro foi lançado, ele disse: "A maioria das fotos no meu livro é meu trabalho antigo, não recentes. Comecei a fazer muito mais retratos e fotografias de moda. Sinto que realmente melhorei".

No início deste ano, foi alegado que o filho mais velho do casal Beckham – que tem os irmãos Romeo, 16, Cruz, 13 e Harper, 7 – estava recebendo aulas de fotografia do fotógrafo de casamento de Kim Kardashian West, Conor McDonnell.

Uma fonte afirmou: "A carreira de fotógrafo de Brooklyn está cada vez mais forte e Victoria quer o melhor para guiá-lo. Conor está no topo de sua performance, tendo fotografado o casamento de Kim e Kanye com apenas 22 anos. Brooklyn está esperando replicar seu sucesso. Conor tem dado aulas particulares a Brooklyn e até mesmo foi ao Masai Mara, na África, para retratar a vida selvagem. Tendo uma idade semelhante, Conor e Brooklyn também são grandes amigos".

E embora o Brooklyn pareça estar levando sua nova carreira com facilidade, ele admitiu anteriormente que fica "tímido" ao fotografar modelos.

"Eu faço fotos no backstage nos desfiles da minha mãe, e quero dizer, eu adoro fazer isso – mas minha mãe diz: 'Vá tirar fotos das modelos!' e sou um pouco tímido. Então meio que tenho que tirar as duas primeiras imagens, e então fico acostumado com isso".