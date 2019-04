'Vingadores: Ultimato': Robert Downing Junior revela spoiler em comercial da Audi

A parceria entre Marvel e Audi dura quase onze anos, e sempre que um filme estrelando Tony Stark, o Homem de Ferro, surgia, um novo carro conceito era lançado pela montadora alemã.

Não apenas o multibilionário tinha o privilégio de dirigir um carro da marca, como muito outros personagens do Universo Marvel também.

Muitas vezes as pessoas nem se davam conta, no entanto, isso foi diferente no início deste ano. Nos comerciais veiculados no mercado americano, a Audi deu uma “deslizada” considerada grande pelos fãs das franquias no cinema.

No vídeo, Robert Downing Junior, o intérprete de Tony Stark encontra um dos designers da marca alemã para promover o lançamento do Audi e-Tron GT concept, um esportivo elétrico que deve aparecer no filme que estreou esta semana.

Logo no final do vídeo, Robert diz que está ansioso para dirigir o novo carro e é corrigido pelo engenheiro que o questiona: “mas você já dirigiu, não?”. E o ator responde: “bom, já. Como Tony Stark em Vingadores: Ultimato”.

Com esta frase, os fãs enlouqueceram, pois agora sabemos que Stark consegue retornar à Terra. No final de Vingadores: Guerra do Infinito, Stark e outros heróis ficam presos em um planeta alienígena sem condições de voltar.

Abaixo você confere em inglês a peça publicitária que pode ter revelado o futuro do filme 'Vingadores: Ultimato'