'Paternidade mudou a minha vida', diz Bradley Cooper

Bradley Cooper diz que a paternidade mudou a sua vida em "todos os aspectos".

O ator e diretor de 'Nasce Uma Estrela' deu as boas-vindas à sua filha, Lea De Seine, em 2017, com sua namorada, Irina Shayk, e disse que se tornar pai repercutiu positivamente em sua vida.

"A paternidade mudou a minha vida em todos os sentidos. Diante da minha filha, posso ser meu 'eu' infantil, sem qualquer tipo de julgamento", revelou o ator, durante entrevista concedida a Ellen DeGeneres.

O galã, de 44 anos, adora ver desenhos animados sem sentir que está "perdendo tempo".

"Eu posso brincar o dia todo ou assistir a desenhos animados sem ter a sensação de que estou perdendo tempo. Eu amo desenhos", acrescentou.

No início da semana, Bradley revelou que gostaria de produzir um show baseado em "Nasce Uma Estrela" ao lado de Lady Gaga.

O ator explicou que não tem pretensões de se juntar à sua amiga e colega de elenco em uma turnê para promover a trilha sonora do aclamado filme, mas disse que acharia "incrível" gravar um especial.

"Não me imagino em uma turnê. Mas o que acho que seria uma coisa incrível de se fazer seria uma espécie de leitura do roteiro, onde cantaríamos todas as músicas do filme", apontou.

Bradley e Gaga interpretaram 'Shallow' na cerimônia de entrega do Oscar este ano e, embora o ator tenha admitido que "ficou com os nervos à flor da pele" antes de se apresentar diante de seus colegas, ele não se sentiu "ansioso" porque a cantora de 'Poker Face' o apoiou incondicionalmente.

"Eu, na verdade, não estava ansioso, porque me esforcei bastante e contei com o apoio de Lady Gaga. Mas foi aterrorizante, porque eu não sou cantor e nunca havia soltado a voz antes desse filme, então foi uma loucura. Mas isso só prova que, se você se dedica e recebe apoio de pessoas queridas, você pode realizar coisas que nunca imaginou que seriam possíveis", concluiu o galã.