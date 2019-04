MasterChef Brasil: Fiz um prato relativamente simples, diz Eduardo Mauad

Impressionar Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça na prova de eliminação com cogumelos não foi uma tarefa fácil. Com muitos pratos de massa, os participantes foram bastante criticados pelos jurados. Porém, alguns deles conseguiram se destacar, como Eduardo Mauad.

"Eu queria trabalhar com cogumelos frescos, mas tive que acatar a decisão do Helton [Oliveira]. Peguei o funghi e o porcini e fiz um tagliatelle com ragu de vitela. Os cogumelos foram puxados na manteiga e misturei no molho", disse o médico em entrevista ao Portal da Band.

"Como o cogumelo era seco, fiquei um pouco preocupado de ele não trazer um sabor muito agradável para o prato. Então, eu quis balancear com a carne. O tempo que a gente tinha era suficiente para fazer um ragu. A combinação de carne com cogumelo, para mim, é muito agradável. Eu acho muito boa", continuou.

"Eu sou apaixonado por um prato que eu vejo em poucos restaurantes, que é cordeiro com cogumelo – ou num risoto ou numa massa. Queria que tivesse carne de cordeiro, carneiro ou algo assim no mercado, mas não tinha. Então optei pela vitela, que é uma carne bem suave e não iria mascarar tanto o gosto do cogumelo", completou.

Apesar de vários pratos bonitos e inspirados terem recebidos críticas negativas dos jurados, Eduardo disse que estava tranquilo. "Eu fiz um prato relativamente simples. O meu ragu estava equilibrado, não tinha muita acidez. Não era um prato sensacional, mas eu consegui hidratar os cogumelos direito e fazer as combinações corretas. Imaginei que eu fosse ficar na média, mas acho que agradei os chefs. O Jacquin ficou muito feliz", relembrou.

Para o médico, o segredo para ser um destaque positivo no MasterChef Brasil está na valorização dos ingredientes oferecidos nas provas. "Na Caixa Misteriosa, eles deram a pimenta e eu poderia ter feito uma moqueca com pimenta, mas eu quis destacar a halapeño e fui elogiado por conta disso. Nesta prova, quis destacar o cogumelo. Deixei a carne bem desfiada, bem suave e deixei os cogumelos maiores no macarrão. Essa é a minha ideia sempre. Às vezes não dá, você se perde, um dia não está bem, se confunde. Aí a gente tenta trazer para a nossa zona de conforto", finalizou.