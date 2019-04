Jessica Biel rasga elogios a Justin Timberlake

Jessica Biel está "maravilhada" com seu marido, Justin Timberlake.

A atriz publicou uma mensagem parabenizando o cantor pop após a conclusão da turnê "Man of the Woods", em Connecticut.

O show, que promoveu o disco de mesmo nome na América do Norte e na Europa por mais de um ano, foi um sucesso de bilheteria.

"Eu diria que tenho muito orgulho de você, mas sinto que ainda seria eufemismo e, de alguma forma, eu estaria me apropriando do que você fez no último ano e meio. Fiquei absolutamente maravilhada com você todas as noites, no palco em toda a sua glória, fazendo o que você foi colocado neste mundo para fazer. Você me inspira, você inspira o nosso filho. Você inspira todos ao seu redor. Você inspira os seus fãs, amigos e familiares com o sua dedicação ao trabalho. Você é realmente uma visão para contemplar. Estou tão feliz que você vai tirar uma folga! Estou super contente por você e por nós. Também estou triste porque não verei você no palco por um tempo. Você faz meu coração explodir de alegria e amor quando ao assistir a sua arte. Sou sua fã número 1. Amo você", declarou em um vídeo publicado em seu Instagram.

Justin ficou comovido com a publicação. Ao lado de um emoji de coração, ele comentou: "Eu não estou chorando, você está chorando! Eu não consigo lidar com essa mensagem. Eu te amo tanto".