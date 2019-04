Britney Spears atribui perda de peso a estresse

Britney Spears perdeu 2.5kg devido ao estresse.

A cantora de 37 anos – que se internou em uma clínica após uma crise de ansiedade culminada pelos problemas de saúde de seu pai, Jamie Spears – compartilhou um vídeo de seu treino em sua conta no Instagram, na quarta-feira (24), no qual falou sobre a perda de peso.

"Quem diria que o estresse seria um grande aliado no meu emagrecimento! Perdi 2.5kg. Parabéns para mim!", comentou a princesinha do pop, em um vídeo postado no aplicativo.

No início da semana, Britney assegurou que "tudo estava bem" depois de sua decisão de se internar em uma clínica psiquiátrica.

Na terça-feira (23), a cantora recorreu às redes sociais para falar pela primeira vez sobre o assunto, explicando aos fãs que "estará de volta em breve", assim que conseguir se reerguer.

"Oi, pessoal, apenas dando uma atualização a todos vocês que estão preocupados comigo. Está tudo bem. Minha família tem passado por muito estresse e ansiedade ultimamente, então eu só precisava de tempo para colocar a cabeça no lugar. Não se preocupem, eu volto logo", afirmou.

Britney revelou recentemente que cancelaria seus shows fixos em Las Vegas para apoiar sua família depois que seu pai passou a enfrentar problemas graves de saúde advindos de um rompimento de cólon no ano passado.

"Eu não sei nem por onde começar, porque tenho algo muito difícil a dizer. Não irei adiante com a minha nova turnê, 'Domination'. Eu estava contando os dias para esses shows e para ver vocês, então estou de coração partido. No entanto, é importante priorizar a família e essa foi a decisão que precisei tomar. Alguns meses atrás, meu pai foi hospitalizado e quase morreu. Estamos todos muito aliviados por ele ter sobrevivido, mas ele ainda tem um longo caminho a percorrer", explicou a diva a seus milhões de seguidores.