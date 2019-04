Arlindo Cruz se alimenta sozinho e família comemora; veja vídeo

View this post on Instagram

“…Não subestime um filho de xangô a recompor a vida..” O próximo filho da mãe que falar que ele ta vegetando e não entende nem se expressa , sei lá o que faço hein😡. Vamos continuar na corrente do bem meu pai ta VIVOOO e a cada dia melhor🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿