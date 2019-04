'Vingadores: Ultimato': Para escapar dos spoilers, empresa faz lista com funcionários que já assistiram filme

Os spoilers do filme Vingadores: Ultimato, último da franquia que reúne heróis da Marvel e que estreiou nesta semana, estão correndo soltos. Na internet, usuários compartilham momentos importantes do filme abertamente e até tentam estragar as surpresas para os fãs escondendo informações em imagens animadas – os 'gifs'.

Em São Paulo, a empresa de tradução Fidelity Translations bolou uma estratégia criativa para garantir a harmonia no escritório e a melhor experiência possível para os funcionários. No mural de avisos há uma lista com todos que trabalham lá. A ideia é que, conforme vão ao cinema, eles risquem seus nomes do papel. Assim, dá para saber com quem já se pode comentar o filme e com quem é melhor evitar compartilhar spoilers.

A iniciativa foi ideia do coordenador de projetos Rubens de Castro, 44 anos. "Eu não ligo muito para o filme, mas quando eu percebi que era muito séria essa brincadeira de não contar, decidi fazer essa lista. Quando o último riscar a lista a gente libera falar na empresa", contou.

O auxiliar de coordenação Rick Ruas Marques, 27. abraçou o projeto e fez a arte no Photoshop, brincando com uma imagem do vilão Thanos e provocações aos que pensam em espalhar o "terror" dividindo o enredo do filme com quem ainda não assistiu. "Cuidado, qualquer spoiler, EUtimato!"

De acordo com Rubens, o assunto não deve ficar "proibido" por muito tempo: "Quase todo mundo daquela lista vai assistir o filme até domingo. E quando poder comentar vai ficar um clima gostoso, bom pra todo mundo."