Vingadores: Procure por 'Thanos' no Google, clique na manopla do infinito, e tenha uma surpresa

Está animado com o mais recente lançamento da Marvel, o longa "Vingadores: Ultimato"? O Google também. A ferramenta de pesquisas preparou uma surpresinha para os fãs da saga, que pode ser vista ao procurar pelo nome "Thanos" no campo de busca.

Na página de resultados, um perfil do vilão aparece. Ao lado, a marca registrada de Thanos, a manopla do infinito, esconde um easter egg: ao clicar na luva, a manopla estala os dedos e faz resultados da página de busca evaporarem, como aconteceu com diversos heróis ao final de Vingadores: Guerra Infinita.

Enquanto é possível ver cada item virando pó, o número de resultados também começa a cair. É possível reverter o efeito, recuperando os itens perdidos – mas para saber como, só vendo o novo filme.