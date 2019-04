Conheça o Smithsonian Channel, canal voltado para quem busca diversão inteligente

Misturar entretenimento com rigor científico é a tônica do Smithsonian Channel, que entra no ar hoje, em alta definição, nos pacotes da operadora de TV paga Net (canal 590). Lançado em 2007, nos EUA, o novo canal tem uma grade marcada por programas de não ficção que abordam temas como história natural, viagens, aviação, ciências, natureza e exploração espacial.

Essas são as principais áreas de pesquisa do Smithsonian Institution, responsável por manter o maior complexo de museus do mundo.

“Nosso público-alvo é o público inteligente, mas esse é um canal que deve interessar mais aos jovens adultos porque tem um espírito aventureiro”, afirma Paulo Saad Jafet, vice-presidente do Grupo Bandeirantes, responsável por dar tempero nacional à programação e tocar a operação para todo o país.

Até o dia 30, o Smithsonian Channel vai oferecer uma espécie de degustação de atrações de todos os gêneros que lhe são caros. A partir do dia 1º, entra no ar a grade definitiva, com um horário nobre das 18h à meia-noite que vai privilegiar um tema diferente a cada dia da semana.

Entre as estreias mais aguardadas esta a série “Mummies Alive”, que percorre quatro continentes para apresentar múmias com mais de cinco mil anos de história (dia 3 de maio, às 21h). A faixa das 18h será dedicada a produções nacionais, como a série “Geografia da Arte” e programas criados sob as diretrizes editoriais do Smithsonian Channel americano.

Para marcar o lançamento, será realizada uma solenidade hoje, às 15h, no Planetário do Ibirapuera, reunindo o presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad, e o vice-presidente executivo de programação do canal, David Royle, além do astronauta Marcos Pontes, atual ministro de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações e demais autoridades.



BandNews vai estrear horários de documentários

A BandNews TV vai implementar uma faixa de filmes documentários em sua grade de programação e, para iniciar a nova empreitada, intitulada “BandNews Docs”, o canal de jornalismo 24 horas está procurando parceiros.

Para isso, os produtores apresentarão seus projetos e, se aprovados, serão apoiados pelo canal no enquadramento às leis de incentivo e na busca de apoiadores para a realização.

A estreia do BandNews Docs vai acontecer na próxima terça-feira (dia 30 de abril), às 23h30, com um documentário sobre Ayrton Senna. O especial foi produzido pela própria BandNews.