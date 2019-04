Selena Gomez retorna à vida pública

Selena Gomez fez sua primeira grande aparição pública desde sua hospitalização em 2018 no WE Day, na última quinta-feira (25.04.19).

A cantora, de 26 anos, se internou em um centro de saúde em outubro depois de sofrer um "colapso emocional" após várias hospitalizações devido a problemas relacionados ao lúpus e seu transplante de rim em 2017, mas parecia bem e feliz enquanto caminhava pelo tapete vermelho no The Forum, em Los Angeles, usando um vestido da Dior.

No entanto, a estrela do sucesso 'Wolves admitiu que seu retorno à vida pública não significa que ela será vista muito mais.

Ela disse ao 'E! News': "A partir de agora, não estou realmente saindo tanto assim. [Por quê?] Porque eu precisava disso".

No entanto, a beldade admitiu que está "animada" para ver o que acontece a seguir.

E Selena estava relutante em compartilhar qualquer informação sobre possíveis músicas novas.

Ela riu: "Não posso dizer isso. Eu fico em apuros demais".

Porém, a beldade teve o prazer de apoiar o evento, que é dedicado aos jovens e o impacto deles na sociedade.

"Conheço essa organização há mais de seis anos. Conheço as pessoas por trás dela e quanto esforço eles colocam em incentivar as crianças a fazerem alguma coisa. Então, eles não apenas angariam quantias de dinheiro incríveis para pessoas de todo o mundo, mas também estão se concentrando em crianças de todo o mundo que querem ter a oportunidade de retribuir".

E Selena admitiu no palco do evento que era seu dia favorito do ano.

"É o melhor dia do ano, é o WE Day".

Ela elogiou o público por ter "ganhado" seus lugares lá "através de seus serviços para tornar suas comunidades mais seguras, mais verdes e mais inclusivas".

Assim como Selena, outros convidados de renome no WE Day incluíram Neil Patrick Harris – que foi o anfitrião da noite – Joe Jonas, Natalie Portman, Meghan Trainor, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali e Chance The Rapper.