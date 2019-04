Em 15 dias, Rock in Rio esgota ingressos para todas as datas

Após 15 dias de vendas, o Rock in Rio está com os ingressos esgotados para todas as datas. A organização do festival informou, na noite desta quinta-feira (26), o encerramento do dia 28 de setembro, o único ainda disponível.

Cerca de 700 mil ingressos foram vendidos para os sete dias do festival. Foram necessárias duas semanas para esgotar as entradas, uma semana a menos que na edição de 2017. Este ano, para um dia de Rock in Rio, foi preciso desembolsar R$ 525 – ou R$ 262,50, para quem paga meia-entrada.

Em novembro, o Rock in Rio Card, ingresso antecipado em que o público pode escolher o dia depois, esgotou em 1h58, contabilizando 198 mil unidades vendidas.

O Rock in Rio 2019 ganhou mais cinco novos espaços: Espaço Favela, New Dance Order, NAVE – Nosso Futuro é Agora, Fuerza Bruta e Rota 85. Com nomes como Drake, Foo Fighters, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Pink, Imagine Dragons e Muse, serão 250 shows durante os sete dias de evento.

O festival acontecerá no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, entre os dias 27 e 29 de setembro e 3 e 6 de outubro.