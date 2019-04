Rincon Sapiência lança clipe para 'Bon Voyage (Crioulo em Paris)', gravado na cidade luz

O rapper Rincon Sapiência lança nesta sexta-feira (26) o single "Bon Voyage (Crioulo em Paris)" em parceria com o DJ Mista Luba. A canção foi divulgada em clipe gravado na capital francesa, com direção de Chino e Mouky.

Na letra, o Manicongo – como também é conhecido – rima sobre a desigualdade de oportunidades entre brancos e negros de viajarem e conhecerem o mundo. Ela é também uma reflexão da sua própria ascensão pela sua música, que o permitiu levar seu trabalho para fora do país.

Confira o clipe:

As imagens do clipe se passam em regiões centrais e periféricas de Paris, misturadas a cenas de shows da turnê europeia do rapper de 2017. Musicalmente, o registro trás influências da cultura árabe, graves potentes e um beat de trap.

A canção deve fazer parte do novo álbum do artista, ainda em produção e sem previsão de lançamento. "Bon Voyage (Crioulo em Paris)" estará disponível em plataformas de streaming a partir da meia-noite do sábado (27).