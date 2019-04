Metro Indica: show do Karnak na Vila Mariana e outros destaques culturais para o fim de semana em SP

Confira os destaques da programação cultural na cidade de São Paulo para este fim de semana (26-28).

Música

Karnak

A banda comemora 26 anos e apresenta a ópera-rock “Nikodemus”. No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141; tel.: 5080-3000). Hoje e amanhã, às 21h; dom., às 18h. De R$ 40.

Criss

Novo show da cantora, que traz arranjos jazzísticos para grandes clássicos da MPB. No Piratininga (r. Wisard, 149, vl. Madalena; tel.: 3032-9775). Amanhã, às 22h; R$ 30.

Frank Iero

O ex-My Chemical Romance deixa de lado o emo da antiga banda e se engaja ao punk alternativo. No Frabique (r. Barra Funda, 1071). Dom., às 18h; R$ 130.

Léo Pinheiro

O cantor lança seu quarto álbum, “Jeca Tatu Tocando Blues”, propondo uma viagem sensorial através de dez canções inéditas. No MIS (av. Europa, 158, jd. Europa; tel.: 2117-4777). Hoje, às 20h; grátis.

Teatro

‘Ícaro’

O ator e dramaturgo Luciano Mallmann inicia sua temporada no projeto Teatro Mínimo, encenando seis histórias com um ponto em comum: depoimentos ficcionais de pessoas cadeirantes. No Sesc Ipiranga (r. Bom Pastor, 822, Ipiranga; tel: 3340-2000). Estreia hoje. Qui. e sex., às 21h30; dom., às 18h30. R$ 20. Até 19/5.

Dança

Abril Para Dança

Em sua terceira edição serão apresentados dez espetáculos, alguns deles consagrados e outros inéditos. O evento acontece desde segunda, mas tem a maioria das obras apresentadas de hoje a domingo, no Auditório Ibirapuera, Centro Cultural Olido, entre outros. A programação pode ser vista no site da Prefeitura.

‘Peso Bruto’

A bailarina catarinense Jussara Belchior mostra no espetáculo o estranhamento ocasionado pelo corpo gordo na dança, desafiando os padrões de comportamento e beleza. No Sesc Belenzinho (r. Padre Adelino, 1.000; tel.: 2076-9700). Hoje e amanhã, às 21h30. Dom., 18h30. R$ 20.



‘Colônia Penal’

Inspirado na obra homônima de Franz Kafka, o espetáculo de dança interpreta a análise do escritor tcheco sobre o instituto da pena, analisando os limites nos quais o processo judicial e o direito de liberdade são subjugados. No Sesc Santana (av. Luiz Dumont Villares, 579, jd. São Paulo; tel.: 2971-8700). Amanhã, às 21h; dom., às 18h.

TV

‘Gentleman Jack’

A série, coproduzida pela HBO e pela BBC, é baseada em fatos históricos e traz muito empoderamento feminino em seus oito episódios, e retrata a vida de Anne Lister (Suranne Jones) na Inglaterra do século 19. Na HBO. Estreia hoje, às 22h.