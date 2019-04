MasterChef Brasil: 'Terminei a prova bem tenso, bem preocupado', diz Eduardo

O advogado Eduardo Richard estava inseguro com relação a sua receita, um pappardelle com creme de cogumelos diversos, ao apresentá-la para os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. Isto porque, todos os pratos de massa avaliados antes dele haviam sido ferozmente criticados.

"Eu terminei a prova bem tenso, bem preocupado. Não estava nada otimista e, quando vi o feedback negativo com as massas, eu falei: 'Vou ser só mais um que está ruim, né? Vou torcer para que eu não seja o pior"", disse em entrevista ao Portal da Band.

"Fiquei um pouco surpreso com a vitória. Quando eu ouvi as críticas, eu ouvi que talvez muita gente tenha colocado coisas que não combinaram e, no meu prato, pelo menos era só cogumelos e macarrão", completou o advogado. "Vi que eu poderia não ser o pior. Achei até que poderia ganhar porque fui um dos últimos a ser avaliado e os chefs elogiaram bastante", contou ainda.

"Dá uma injeção de ânimo, ainda mais porque eu estava um pouco chateado por não ter sido destaque na prova da Caixa Misteriosa de pimentas. No outro desafio da Caixa Misteriosa, eu também tinha ficado na média. Eu queria ser destaque uma vez para dar uma injeção de ânimo. Quando você recebe um elogio, dá mais vontade de continuar", afirmou.

Eduardo teve a oportunidade de trabalhar com cogumelos frescos em sua receita, graças as escolhas de Helton Oliveira. "Eu estava curioso se eu iria pegar fresco, seco ou em conserva. Tinha até pensando em fazer um vinagrete de cogumelos frescos, mas achei que as proteínas que tinham no mercado não combinavam. Então apostei no tiro certo mesmo, que foi a massa com um molho gostoso de cogumelos", disse.

"Eu só não queria trabalhar com cogumelos em conserva mesmo, porque é bem mais difícil. Tem muito gosto de vinagre, é muito ácido", finalizou.