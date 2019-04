Marcelo D2 faz três shows em São Paulo

A turnê do álbum “Amar é para os Fortes”, seu décimo disco de estúdio, retorna a São Paulo e Marcelo D2 fará três shows em seis dias.

A primeira apresentação será no Sesc Itaquera, domingo, às 15h30, no Palco da Orquestra Mágica e a entrada é gratuita. Os outros dois acontecem nos dias 2 e 3 de maio, na Comedoria do Sesc Pompeia – os ingressos custam R$ 40.

O show, de 90 minutos, faz um apanhado dos seus sucessos, mesclando canções de seus novos álbuns, dessa vez acompanhado de seu filho Sain, na segunda voz, Lourenço Monteiro, na bateria, Quininho de Valente (guitarra) e Renato Venom (DJ).