Los Sebozos Postizos toca Bob Marley na Vila Madalena

A banda Los Sebosos Postizos, projeto paralelo dos músicos da Nação Zumbi Jorge du Peixe (vocal), Lúcio Maia (guitarra), Dengue (baixo) e Pupillo (bateria e percussão), apresentam nesta sexta-feira (26), a partir das 22h, seu novo projeto, baseado na obra de Bob Marley & The Waylers.

Depois do sucesso com o álbum em homenagem a Jorge Ben Jor, os músicos vão interpretar sucessos do maior nome do reggae, como “Catch a Fire”, “Jamming”, entre outras.

O Estrella Galicia Estação Rio Verde fica na r. Belmiro Braga, 181, Vila Madalena. O ingresso custa R$ 120, mas se levar 1kg de alimento na hora do show, a entrada fica R$ 70.