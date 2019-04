Domingo é dia de zigue zague na Paulista; centros culturais estarão com entrada gratuita

Centros culturais situados ao longo da mais icônica via de São Paulo promovem no domingo (28) a segunda edição da Paulista Cultural, que propõe um intercâmbio de atividades gratuitas entre as sete instituições da área, turbinando a programação de cada espaço e convocando o público a montar seus próprios roteiros.

Centro Cultural Fiesp: Animes, muitos animes!

A Japan House leva à Fiesp animes dos diretores Mamoru Hosoda e Makoto Shinkai, com sessões às 11h, 14h e 19h. O domingo na Fiesp separa ainda o show do guitarrista paraense Félix Robatto, em homenagem às origens da lambada, a partir das 16h.

Casa das Rosas: Vem fazer seu instrumento

Voltada para crianças de 3 a 6 anos, a musicista Giovanna Puerto conduz uma oficina de criação de instrumentos, às 11h30.

Sesc Av. Paulista: Cortejo do samba

O coletivo Desde que o Samba é Sampa faz cortejo do musical “Roda Samba Escritos” da Casa das Rosas até o Sesc, às 13h. O bloco Afro Ilú Obá de Min apresenta no Sesc, às 17h30, seus cantos em yorubá e danças da cultura popular.

Instituto Moreira Salles: Hora de dançar

A proposta aqui é uma improvisação de dança em diagonal com a participação do público, a partir das 10h30. O IMS apresenta nesse sábado a abertura de duas exposições, dos grandes fotógrafos Letizia Battaglia e Sergio Larrain.

Masp: Fotografia no vão

O vão livre terá um curso para construir uma câmera escura itinerante, em oficinas das 12h até às 16h.

Itaú Cultural: O encontro das poesias delas

Às 17h, o Slam das Minas vai reunir poetas mulheres que expressam a luta contra o machismo, o racismo e a homofobia. O Itaú Cultural inaugura no sábado sua mais nova Ocupação, em homenagem ao arquiteto Gregori Warchavchik.

Japan House: Para criançada

O Itaú Cultural vai colaborar por aqui levando um debate sobre brechas arquitetônicas da cidade e atividades infantis.

E tem muito mais!

Nesta edição, Centro Cultural São Paulo, Cidade Matarazzo, Blooks, Museu do Futebol, Cine Reserva Cultural e Blue Note juntam-se às instituições parceiras do ano passado – CINEARTE Conjunto Nacional, Espaço Cultural Conjunto Nacional, Espaço Itaú de Cinema, Instituto Cervantes, Livraria Cultura, Paulista Viva e Teatro Gazeta. Todos os apoiadores também preparam uma programação especial para o evento. Confira mais detalhes no Facebook da Paulista Cultural.