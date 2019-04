Após polêmica com cartaz político, Dead Kennedys cancela todos os shows no Brasil

Com uma nota em português, a banda punk estadunidense Dead Kennedys pôs fim à sua polêmica vinda ao Brasil. Um cartaz de divulgação dos shows, que deveriam acontecer também em São Paulo, trazia uma ilustração de cunho político, que fazia alusão à família Bolsonaro.

LEIA MAIS:

Dead Kennedys não autoriza pôster de turnê brasileira; ilustrador dá outra versão

Os integrantes da banda afirmaram que a arte não havia passado por sua aprovação, e em seguida, deletaram tal posicionamento. Após fortes críticas do público que desaprova o presidente Jair Bolsonaro, a banda brasileira Ratos de Porão chegou a "adotar" o pôster para si própria.

Nesta sexta-feira, o Dead Kennedys anunciou o cancelamento de seus shows no país, lamentando o ocorrido em sua página oficial do Facebook.

Confira o comunicado do grupo a seguir:

"Ok Pessoal; o promotor no Brasil realmente não soube como gerenciar as coisas da forma correta. Sem nos contatar sobre o assunto, ações estúpidas foram tomadas e que fizeram com que os pregadores de ódio se manifestassem por todos os lados. Mesmo assim, nós consideramos que o pôster ficou bem legal e ós concordamos com a idea; as consequências criaram uma situação bastante perigosa para nossos fãs que frequentam nossos shows. Nós nunca colocamos nosso público em risco, visto que isso não representa o que somos. Por esta razão, infelizmente estamos bastante tristes em informar que a banda não mais poderá tocar no Brasil este ano; sentimos que esta é realmente a única alternativa de manter as pessoas seguras. Nós faremos uma doação da porcentagem dos rendimentos que nos foram antecipados para uma instituição de caridade."

https://www.facebook.com/deadkennedys/photos/a.130428465637/10156916545480638/?type=3&theater