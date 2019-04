Com explosão de cores, Taylor Swift apresenta primeira música de novo álbum; assista 'Me!'

A era das trevas acabou! Taylor Swift divulgou nesta sexta-feira (26) o primeiro single de seu novo álbum, ainda sem título definido. A música "Me!" é uma parceria com Brendon Urie, vocalista da banda Panic! at the Disco.

Leia mais:

Balaclava Fest chega à nona edição, com Ride, Vagabon e Terno Rei no line-up

Blue Note: De Nova York, um dos mais relevantes templos dedicados ao jazz no mundo ganha filial na avenida Paulista

Há quase dois anos sem músicas inéditas, "Me!" segue uma linha bem diferente do que se espera de Swift. Durante uma entrevista ao canal ABC, a cantora explicou que a música é sobre abraçar a própria individualidade.

"Eu acho que, com a música pop, nós temos a habilidade de criarmos melodias que grudam na cabeça das pessoas e eu só quero que essa faça com que elas se sentam melhores sobre si mesmas", disse.

Assista ao clipe: