Clássico E.T - O Extraterrestre chega à Netflix em maio; programe a sessão

Quem não foi criança nos anos 1980 e no início dos anos 1990 e não entende quando o povo mais 'maduro' começa a falar "E.T., telefone, casa" a qualquer referência a "E.T. – O Extraterrestre" (1982), clássico de Steven Spielberg, pode 'corrigir' essa falha de comunicação a partir de maio.

O filme entra para o catálogo da Netflix já no próximo mês e reforça a seção de clássicos da plataforma de streaming! Já dá para programar a sessão, que pode incluir ou não o povo nostálgico ou os apreciadores de cinema que têm essa 'falha' no repertório.

O filme estará disponível a partir de 9 de maio.

Outro clássico da comédia

O mês de maio também reforça as comédias do gênero pastelão da década de 1980. "Loucademia de Polícia 5 – Missão Miami Beach" (1988) estreia em 1º de maio.