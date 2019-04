Bradley Cooper almeja gravar especial baseado em 'Nasce Uma Estrela'

Bradley Cooper gostaria de fazer um show baseado em "Nasce Uma Estrela" ao lado de Lady Gaga.

O ator, de 44 anos, explicou que não tem pretensões de se juntar à sua amiga e colega de elenco em uma turnê para promover a trilha sonora do aclamado filme, mas disse que acharia "incrível" gravar um especial.

"Não me imagino em uma turnê. Mas o que acho que seria uma coisa incrível de se fazer seria uma espécie de leitura do roteiro, onde cantaríamos todas as músicas do filme", revelou o ator, durante entrevista concedida a Ellen DeGeneres.

Bradley e Gaga interpretaram 'Shallow' na cerimônia de entrega do Oscar este ano e, embora o ator tenha admitido que "ficou com os nervos à flor da pele" antes de se apresentar diante de seus colegas, ele não se sentiu "ansioso" porque a cantora de 'Poker Face' o apoiou incondicionalmente.

"Eu, na verdade, não estava ansioso, porque me esforcei bastante e contei com o apoio de Lady Gaga. Mas foi aterrorizante, porque eu não sou cantor e nunca havia soltado a voz antes desse filme, então foi uma loucura. Mas isso só prova que, se você se dedica e recebe apoio de pessoas queridas, você pode realizar coisas que nunca imaginou que seriam possíveis", acrescentou o galã.

Bradley filmou algumas de suas cenas para o longa durante grandes festivais de música, tais como o Coachella e o Glastonbury – mas nenhuma das multidões conseguiu ouvir sua performance.

Falando sobre estar diante de 80 mil pessoas em Glastonbury, ele apontou: "Nós tivemos quatro minutos. Eu cantei 'Maybe It's Time' duas vezes. O público não ouviu nasa porque não conectamos os microfones ao sistema de áudio. Não podíamos liberar a música antes do lançamento do filme".