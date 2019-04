Blue Note: De Nova York, um dos mais relevantes templos dedicados ao jazz no mundo ganha filial na avenida Paulista

Divulgação

São Paulo recebe, após um investimento de cerca de R$ 3,2 milhões, uma filial do famoso clube de jazz Blue Note. A negociação durou cerca de um ano, mas no fim os sócios conseguiram o imóvel, com sacada que dá vista para a rua, no segundo andar do Conjunto Nacional, na Av. Paulista.

Inaugurado em 1981, em Nova York, o Blue Note se tornou lendário pela qualidade acústica e o clima intimista, que permite ao público ficar bem próximo dos artistas.

São oito filiais no mundo; uma, carioca, inaugurada em 2017. “Mesmo quem já esteve no Blue Note de Nova York vai concordar comigo que a casa de São Paulo é muito mais bacana”, disse Luiz Calainho, um dos sócios – ao lado de Daniel Stain, Flavio Pinheiro, Marcelo Megale e Facundo Guerra -, na inauguração. Acontecem dois shows por noite (às 20h e às 22h30) com ingressos entre R$ 120 e R$ 480. A carta de drinks é do Mestre Derivan (a partir de R$ 19), e a gastronomia, da chef Daniela França Pinto (porções custam R$ 25 em média).

Serviço: Avenida Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação. Abre às 18h30. Ingressos: tudus.com.br

