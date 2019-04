Balaclava Fest chega à nona edição, com Ride, Vagabon e Terno Rei no line-up

Um dos principais nomes do rock inglês, a banda Ride é um dos destaques do Balaclava Fest, que chega à sua nona edição nesta sexta-feira (26), na Audio.

Leia mais:

Conheça o Smithsonian Channel, canal voltado para quem busca diversão inteligente

Daniel Craig interpretará James Bond pela quinta vez, dizem produtores

Formado no final da década de 1980 e com dois álbuns icônicos na bagagem, “Nowhere” (1990) e “Going Blank Again” (1992), e um para sair em agosto, “This Is Not a Safe Place”, o grupo se junta às atrações gringas Wild Nothing, Land of Talk, Vagabon, How To Dress Well e Tuyo, além de dois artistas brasileiros Terno Rei e Luiza Lian.

O festival marca também o lançamento da quarta edição da Revista Balaclava, com distribuição gratuita, a qual contará com entrevistas e matérias inéditas com artistas como Sharon Van Etten, Letrux, Daughters, Black Midi e o rapper BK’.

Serviço

Na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda). Amanhã, a partir das 17h. De R$ 150 a R$ 340.