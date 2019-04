Após sair da Globo, Fernando Rocha participa de programa no SBT

Fernando Rocha, que saiu da Globo em fevereiro antes do encerramento do contrato com a emissora, estará em um programa do SBT no próximo domingo, dia 28.

Ex-apresentador do programa Bem-Estar, atração que foi encerrada em março e ganhou um quadro durante o programa Encontro, Rocha vai participar do Passa ou Repassa no Domingo Legal.

Ele está confirmado para participar da brincadeira ao lado de Bruno Chateaubriand, Nadja Haddad e Ana Paula Renault. Eles vão competir com a equipe composta por Marcelo Marrom, Paulinho Serra, Victor Sarro e Michele Machado.

Após a Globo anunciar a demissão de Fernando Rocha, internautas lamentaram a notícia e relembraram as dancinhas engraçadas e piadas que ele fazia no Bem-Estar.

No mesmo dia em que o anúncio de sua saída foi feito, o apresentador publicou um vídeo em que comentava o caso. "Faltou tempo para que eu pudesse me despedir de vocês. Os oito anos vividos não foram em vão. A construção foi maravilhosa, a caminhada foi muito bonita, o aprendizado foi maravilhoso. Queria agradecer todas as pessoas que me seguiram no caminho", disse na ocasião.