Ana Cañas faz show no CCSP neste sábado

A cantora Ana Cañas fará um show no Centro Cultural São Paulo (CCSP) neste sábado (27), divulgando seu álbum "Todxs", lançado no final do ano passado. O trabalho é o primeiro como artista independente.

“É um disco que tem uma sensualidade, claro, e tem mais do que isso. Acho que é uma grande afronta à cultura patriarcal de que mulher não pode falar de sexo, que mulher não goza. É importante quebrar alguns tabus por que eu estou de saco cheio deles e sei que muita gente também está”, disse a cantora ao Metro Jornal, em novembro (leia a crítica completa).

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do CCSP ou no site Ingresso Rápido.

No CCSP (r. Vergueiro, 1.000 – Liberdade). Amanhã, às 19h. R$ 25.