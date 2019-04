Xuxa Meneghel revela que sua filha Sasha já lhe perguntou sobre maconha

Xuxa Meneghel será uma das entrevistadas de Luana Piovani no programa "Luana é de Lua", do Canal E!. Apesar de ainda não ter data de estreia, sabe-se que a atração vai ao ar em junho e dará o que falar ao abordar um tema polêmico: maconha.

Em uma prévia da atração divulgada ao Blog do Leo Dias, do UOL, na quarta-feira (24), a rainha dos baixinhos revelou que sua filha Sasha já tocou no assunto. "Ela me falou: 'Mãe, você tem certeza de que não quer provar maconha?"", contou Xuxa para Luana Piovani.

A ex-modelo brincou com a declaração: "Quando a Sasha estiver por aqui por perto, por favor, me mande avisar".

Em fevereiro, Xuxa disse, em coletiva de imprensa do seu reality show "The Four Brasil", que está velha e "está difícil ver as pessoas não aceitarem isso".

A apresentadora disse que se sente chateada ao ver que muitas pessoas não a aceitam do jeito que ela é. "Eu vou ficar velha na frente de todo mundo, estou velha e só não vou ficar mais se eu morrer. Está difícil eu ver as pessoas não aceitarem por isso", afirmou, na ocasião.

A primeira temporada do "Luana é de Lua" terá dez episódios, com cerca de meia hora cada um. O programa vai abordar temas como sexo, envelhecimento, assédios e outras questões delicadas, entrevistando especialistas e personalidades.