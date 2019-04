Sting anuncia residência em Las Vegas

O ex-vocalista da banda Police vai embarcar em uma série de 16 shows no Colosseum, do Caesars Palace, a partir de maio de 2020, com os shows finais programados para setembro daquele ano, porém, espera-se que performances extras sejam adicionadas se as vendas de ingressos forem fortes.

E Sting está "emocionado" por ter conseguido a residência.

Ele escreveu no Twitter: "Estou muito feliz em anunciar que minha nova residência em Las Vegas, 'Sting: My Songs', será inaugurada no lendário Colosseum do Caesars em maio de 2020. Para todas as datas, pré-venda e informações sobre venda, info VIP e opções de ingressos, visite Sting.com!".

'Sting: My Songs' apresentará um "compêndio" dos maiores sucessos do astro, de 67 anos, acompanhado por "referências visuais dinâmicas de alguns de seus clipes e inspirações mais emblemáticos".

O cantor do sucesso 'Roxanne' prometeu oferecer novos takes em sucessos como 'Message in a Bottle' e 'Every Breath You Take'.

Ele afirmou em seu site: "Alguns deles reconstruídos, alguns deles reformados, alguns deles reformulados, mas todos com foco contemporâneo".

Os membros do fã-clube podem comprar os ingressos em uma pré-venda a partir desta quinta-feira (25.04.19), enquanto a pré-venda para portadores do cartão Citi será aberta em 29 de abril. Os ingressos restantes estarão à venda em 3 de maio.

Os preços dos ingressos começam a partir de US$ 59 e um número limitado de pacotes "Meet & Greet" VIP também estará disponível para cada show, embora atualmente não seja conhecido quanto esta experiência custará.

Antes de sua residência, Sting lançará sua coleção 'My Songs' no próximo mês, apresentando seus maiores sucessos "reformulados e reinventados".