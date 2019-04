Sam Smith cancela apresentação no Billboard Music Awards após lesão nas cordas vocais

Sam Smith cancelou sua participação no Billboard Music Awards depois de sofrer uma lesão nas cordas vocais.

Para a tristeza dos fãs, o músico não irá mais se apresentar na cerimônia anual, que acontecerá em Las Vegas, no dia 1º de maio.

Sam estava com várias performances marcadas na África do Sul, na semana passada, mas teve que parar no meio do primeiro show por causa do problema e acabou decidindo cancelar as outras datas.

Sam foi operado em 2015 depois de uma hemorragia nas cordas vocais.

Recentemente, o músico admitiu que ficava "deprimido" durante as turnês.

O cantor ficou muito magoado após o término de seu relacionamento com o ator Brandon Flynn, no ano passado, e revelou que se sente para baixo quando está na estrada.

"Estar em turnê é um pouco louco, às vezes me deixa super abalado. Sinto que pareço melancólico quando falo sobre isso, mas fico deprimido na estrada. Acho que é a responsabilidade e a pressão que me fazem ter essa dificuldade", desabafou.

Sam também confessou que não aguenta ver casais românticos e felizes quando ele está solteiro e admitiu que fica com "inveja" dos relacionamentos de outras pessoas.

Falando no podcast 'Homo Sapiens', de Will Young, ele brincou: "Acabei de passar por um rompimento, então não estou com disposição para romance. Quando vejo casais eu só quero cutucar os olhos deles. É difícil ficar feliz por outras pessoas quando você está na m****".