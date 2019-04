Rock in Rio: Foo Fighters é o único dia que ainda tem ingressos disponíveis

A organização do Rock in Rio anunciou o encerramento das vendas para os dias 5 de outubro, na quarta-feira (24), e 29 de setembro, na quinta (25). O dia 28, cuja banda principal é a Foo Fighters, é o único ainda com ingressos disponíveis.

Leia mais:

Rami Malek será o vilão do próximo filme da franquia ‘007’

‘Vingadores: Ultimato’ coloca fim a um dos ciclos de maior sucesso no cinema

O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, no Parque Olímpico, zona oeste do Rio de Janeiro. Este ano, o evento estará ainda maior, com mais de 60 mil m² para o público.

Confira o line-up do dia 28 de setembro:

Palco Mundo: Foo Fighters, Weezer, Tenacious D e CPM 22 + Raimundos

Foo Fighters, Weezer, Tenacious D e CPM 22 + Raimundos Palco Sunset: Whitesnake, Whitesnake, Titãs com Ana Cañas, Edi Rock & Érika Martins, Detonautas com Pavilhão 9, Ego Kill Talent e Paulo Miklos

Whitesnake, Whitesnake, Titãs com Ana Cañas, Edi Rock & Érika Martins, Detonautas com Pavilhão 9, Ego Kill Talent e Paulo Miklos New Dance Order: Nervo, Kvsh, Kura, Diego Miranda, Dubdogz, Cic, Barja, Kamala, Van Breda

Nervo, Kvsh, Kura, Diego Miranda, Dubdogz, Cic, Barja, Kamala, Van Breda Rock Street Asia: Wadaiko Sho, Nine Treasures, Dakhabrakha

Wadaiko Sho, Nine Treasures, Dakhabrakha Rock District: Rock Street Band, Cia. Nós da Dança, Tritony Violin Trio, Charlie Brown Jr., Voice In

Rock Street Band, Cia. Nós da Dança, Tritony Violin Trio, Charlie Brown Jr., Voice In Espaço Favela: Nós do Morro, Orquestra Maré do Amanhã apresenta Rock Symphony, Batalha do Slam, Setor Bronx

Para adquirir uma das últimas entradas, acesse o site Ingresso.com.