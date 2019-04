Rami Malek será o vilão do próximo filme da franquia '007'

Após tantas especulações, chegou a hora de algumas certezas para o próximo filme da franquia "007", dentre elas, a confirmação dos atores a integrar o elenco principal. O destaque fica com o vencedor do Oscar Rami Malek, que anunciou a novidade em sua conta no Twitter.

A word about #BOND25 from Rami Malek pic.twitter.com/CLJ5mpO9mu — James Bond (@007) April 25, 2019

Além de Malek, foram escalados Billy Magnussen ("Caminhos da Floresta"), Lashana Lynch ("Capitã Marvel"), Ana de Armas ("Blade Runner 2049"), David Dencik ("Serena") e Dali Benssalah ("L'homme fidèle"). Daniel Craig segue como James Bond.

Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright e Rory Kinnear retornam para seus papéis como Gareth Mallory, Madeleine Swann, Q, Eve Moneypenny, Felix Leiter e Bill Tanner, respectivamente.

Ainda sem título definido, o longa deve mostrar James Bond durante suas férias na Jamaica, que serão interrompidas por uma perigosa aventura. Cary Joji Fukunaga ("Jane Eyre") assina a direção, com roteiro de Phoebe Waller-Bridge e Scott Z. Burns ("007: Cassino Royale").

O filme tem previsão de lançamento para abril de 2020.