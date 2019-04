Os Simpsons: Confira imagens do final da temporada 30

Imagens vazadas mostram o final da temporada 30 de ‘Os Simpsons’. Os arquivos foram divulgados pela revista americana Entertainment Weekly.

Cristais curativos parecem ajudar Bart a ter boas notas na escola e Marge começa a ganhar muito dinheiro quando abre uma loja. Confira:

First look at The Simpsons' season 30 finale: 'Gwyneth Paltrow will not like this episode' https://t.co/NwteYQiqLZ

— Entertainment Weekly (@EW) April 24, 2019