Nova série de Keanu Reeves terá cenas gravadas em Santos

O astro de Hollywood Keanu Reeves, imortalizado no papel de Neo, em Matrix, adicionou a cidade de Santos à lista de locações de sua nova série. As imagens serão gravadas entre julho e agosto. A série deve ser lançada no próximo ano.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Santos, as locações acontecerão principalmente na área portuária da cidade. Além do litoral paulista, São Paulo também receberá a equipe do ator, que pretende usar como cenário pontos icônicos da capital. No começo do mês, o governador João Doria publicou fotos de seu encontro com Reeves no Palácio dos Bandeirantes.

Não há informações de qual é a série em produção. Além do Brasil, o programa deve passar por Estados Unidos, Nairóbi, Hungria e Alemanha.