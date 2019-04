Um infinito de possibilidades! Nintendo anuncia data de lançamento do Super Mario Maker 2

Um dos jogos mais esperados para os fãs do Nintendo Switch é o Super Mario Maker 2. O título permite que os jogadores criem fases do universo do querido personagem e compartilhem os mais diferentes desafios – de fases de velocidade à pulos jamais imaginados pelos desenvolvedores da franquia.

Na quarta-feira (24), a Nintendo divulgou a data de lançamento do jogo: 28 de junho. Até então apenas o mês já havia sido confirmado. Veja vídeo de revelação:

Jogadores criam fases e jogam os níveis de outras pessoas / Divulgação

Super Mario Maker 2 deve ter todos os recursos do primeiro jogo, com a possibilidade da criação de fases ambientadas em diferentes eras, como do primeiro jogo "Super Mario Bros." (1985, NES); e o mais recente em plataforma 2D, New Super Mario Bros. U (2012, Wii U). Uma novidade é a possibilidade de customizar fases com elementos do jogo "Super Mario 3D World" (2013, Wii U) – apesar das fases continuarem em duas dimensões.

O jogo foi anunciado logo no início do último Nintendo Direct, no dia 13 de fevereiro deste ano. O trailer de revelação já animou de cara ao revelar a possibilidade de criar inclinações no chão – pedido antigo dos fãs. Mesmo com o fracasso do Wii U, o primeiro título da franquia virou febre na internet e é a aposta da Nintendo para fechar o primeiro semestre com vendas do console Nintendo Switch em alta.