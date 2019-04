Netflix: Todas as novidades já anunciadas para maio; veja lista

Chegou o momento de definir suas apostas para novas séries ou retomar as temporadas de suas histórias preferidas.

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (25), as novidades para o mês de maio.

Além das séries, queridinhas da plataforma, também há filmes originais Netflix, documentários e opções para crianças de todas as idades.

Veja abaixo, por tipo de estreia e data:

Séries

dia 3 de maio

Disque Amiga para Matar

Determinada a solucionar a morte do marido, uma viúva divide a sua tristeza com uma nova amiga que também tem seus próprios segredos. Comédia com Christina Applegate e Linda Cardellini.

Tuca & Bertie

Nesta comédia de animação, duas aves de personalidades totalmente diferentes compartilham as aventuras do dia a dia no prédio onde vivem.

Operação Ecstasy

Vivendo na fronteira entre a Holanda e a Bélgica, um dos maiores traficantes de ecstasy do mundo tem seu império ameaçado com a chegada de dois agentes infiltrados determinados a destruir sua operação.

dia 8 de maio

Lucifer: Temporada 4

Enquanto Chloe tenta lidar com a verdade sobre Lucifer, um padre está determinado a evitar que uma antiga profecia se torne realidade.

dia 9 de maio

Movimento Tiny House

Menos espaço, mais criatividade! Acompanhe John Weisbarth e Zack Giffin em sua jornada à procura de pequenas incríveis construções e seus engenhosos habitantes.

dia 10 de maio

The Society

Um grupo de adolescentes é misteriosamente transportado para uma réplica da cidade onde vivem. Aos poucos, eles descobrem que conviver e sobreviver em uma terra sem adultos – e sem regras – é mais complicado do que imaginavam.

Irmãs de Cela

Amor, ódio, traição. O drama nunca termina para as novatas e veteranas que tentam sobreviver atrás das grades da Prisão do Condado de Sacramento.

Easy: Temporada 3

Personagens novos e outros já conhecidos do público seguem transitando pelo moderno labirinto de amor, sexo, tecnologia e cultura chamado Chicago.

dia 12 de maio

Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 3

Hasan Minhaj está de volta com toda sua ousadia, inteligência e humor para falar de política, cultura e temas da atualidade.

dia 17 de maio

Mandou Bem: Temporada 3

Para descobrir quem é o melhor dos piores na nova temporada da série, os participantes criam versões de super-heróis, bolos assustadores, sobremesas fashionistas e muito mais.

The Rain: Temporada 2

Na zona de quarentena, Simone e seus amigos precisam encontrar a cura para o vírus que infectou Rasmus – e evitar que a raça humana seja exterminada.

dia 24 de maio

Ela Quer Tudo: Temporada 2

É verão no Brooklyn. Em meio ao processo de gentrificação que domina a região e traz graves consequências para a comunidade, Nora Darling precisa encarar seus próprios desafios e tomar importantes decisões.

Dilema: Parte 1

Precisando de dinheiro, um casal aceita a proposta lucrativa e moralmente duvidosa de uma mulher misteriosa. Série neo-noir com a vencedora do Oscar Renée Zellweger.

dia 31 de maio

Good Girls: Temporada 2

Depois do fracasso de seu plano para colocar Rio atrás das grades, Beth e suas amigas são forçadas a encarar as consequências de seu comportamento criminoso.

como+vender+drogas+rápido

Para impressionar a ex-namorada, um nerd começa a vender drogas online e se torna um dos maiores traficantes da Europa.

Bad Blood: Temporada 2

Cinco anos após a morte de Vito Rizzuto, Declan Gardiner comanda o lucrativo tráfico de drogas em Montreal. Mas a chegada de um grupo de mafiosos italianos dispostos a tudo para tomar a cidade ameaça o seu reinado.

Labirinto Verde: Temporada 2

A recuperação de Weiss e as circunstâncias em que foi encontrada deixam todos intrigados. Ninguém poderia sobreviver a ferimentos tão graves.

Olhos que Condenam: Minissérie

Com criação, roteiro e direção da indicada ao Oscar Ava DuVernay, esta minissérie expõe as graves falhas do sistema de justiça criminal dos EUA durante o caso conhecido como “Os Cinco do Central Park”.

Ainda sem data

O Mecanismo: Temporada 2

Ruffo enfrenta mudanças em casa e no trabalho, mas não abandona a luta. Agora, ele investiga um novo suspeito de corrupção e segue o rastro da propina até o topo do poder.

Filmes

dia 1° de maio

Jogo do Dinheiro

O apresentador de um programa de TV sobre dicas de investimento se torna refém ao vivo de um telespectador que seguiu seus conselhos e perdeu tudo. Com George Clooney e Julia Roberts. Direção de Jodie Foster.

Truque de Mestre

Um grupo de ilusionistas se especializa em roubar bancos e dar o dinheiro para o público enquanto despista agentes do FBI.

Truque de Mestre: O Segundo Ato

Com um novo membro na sociedade, os Quatro Cavaleiros usam seus poderes de ilusão para executar um assalto envolvendo um magnata e uma tecnologia revolucionária.

Loucademia de Polícia 5 – Missão Miami Beach

Em Miami para uma convenção de policiais, o capitão Harris e um grupo de ex-agentes acabam se envolvendo em uma missão inesperada para salvar o comandante Lassard de uma quadrilha de roubo de joias.

dia 3 de maio

Está Tudo Certo

Após ser violentada pelo cunhado de seu novo chefe, Janne tenta superar o trauma sozinha e seguir em frente. Mas as consequências do ato são muito mais profundas do que ela imaginava.

Nosso Último Verão

Curtindo um último verão juntos antes de começar a faculdade, um grupo de amigos de Chicago precisa decidir o que deixar para trás antes de embarcar na nova vida.

O Outro Pai

Depois da morte da mãe, quatro irmãs descobrem um segredo de família e saem em busca da verdade sobre sua origem. Com Blanca Suárez (As Telefonistas).

dia 9 de maio

E.T. – O Extraterrestre

Neste clássico de Steven Spielberg que conquistou gerações, um garoto se torna amigo de um extraterrestre e faz de tudo para protegê-lo do governo e ajudá-lo a voltar para casa.

dia 10 de maio

Entre Vinho e Vinagre

Quando um grupo de amigas decide comemorar o aniversário de 50 anos de uma delas conhecendo as vinícolas da Califórnia, nem mesmo mágoas do passado conseguem acabar com a diversão.

dia 17 de maio

A gente se vê ontem

Neste filme produzido por Spike Lee, dois adolescentes prodígios usam todo o seu talento científico para conseguir voltar no tempo e evitar uma tragédia.

dia 24 de maio

Fim do Mundo

Quatro adolescentes desajustados têm as férias interrompidas quando seu acampamento de verão é invadido por forças alienígenas. Agora, só lhes resta uma coisa a fazer: salvar o planeta!

Joy

Joy é uma jovem nigeriana que caiu nas garras do tráfico de mulheres em Viena. Impiedosamente explorada, ela tenta pagar sua dívida com a cafetina e sustentar a família que deixou para trás em seu país.

The Perfection

Neste suspense surpreendente estrelado por Allison Williams (Corra!) e Logan Browning (Cara Gente Branca), uma violoncelista reencontra seus ex-mentores e descobre que uma nova aprendiz tem agora toda a sua atenção.

Um Limite Entre Nós

Uma grande promessa do beisebol, ele teve sua vida profissional interrompida por motivos raciais. Anos depois, tenta se entender com a família – e com a vida. Filme baseado na peça de August Wilson vencedora do Prêmio Pulitzer.

dia 30 de maio

Um Trapaceiro do Bem

Uma mulher talentosa, porém insegura, vive uma experiência transformadora ao contratar um vigarista para ajudá-la a recuperar seu carro roubado em Mumbai.

dia 31 de maio

Meu Eterno Talvez

Todo mundo achava que Sasha e Marcos acabariam juntos, menos Sasha e Marcos. Mas um reencontro 15 anos depois os leva a pensar… Será?

Documentários e Especiais

dia 1º de maio

Virando a Mesa do Poder

Acompanhe os bastidores da corrida eleitoral de quatro determinadas candidatas novatas que desafiaram campanhas milionárias em busca de um importante espaço no Congresso americano nas eleições de 2018.

John e Yoko: Só o Céu como Testemunha

Com entrevistas e imagens inéditas, este filme conta a história por trás de “Imagine”, o influente álbum de John Lennon e Yoko Ono lançado em 1971.

Last Breath

Numa história real de luta pela sobrevivência, um mergulhador profissional fica preso no fundo do mar com apenas cinco minutos de oxigênio. Sem esperanças de resgate, ele tenta se salvar a todo custo.

dia 10

ReMastered: O Rei Leão e o Músico Esquecido

Em busca do criador da canção “The Lion Sleeps Tonight”, o grande sucesso da trilha do filme O Rei Leão, o jornalista sul-africano Rian Malan descobre a surpreendente história do músico Solomon Linda.

dia 14

Still LAUGH-IN: The Stars Celebrate

Grandes astros prestam sua homenagem a "Laugh-In", o revolucionário programa humorístico de esquetes dos anos 60 e 70 que conquistou os Estados Unidos.

dia 21

Wanda Sykes: Not Normal

A atriz e comediante americana Wanda Sykes volta ao palco em seu novo especial de stand-up.

dia 31

Bandidos na TV

Ele matou para aumentar a audiência – e usou o próprio programa de TV para encobrir a verdade. Conheça essa sinistra história real nesta série sobre assassinatos, poder político e um império do crime.

Crianças e Família

dia 1º de maio

Disney – Sou Luna: Temporada 2

Às vésperas de completar 18 anos, Luna/Sol se reencontra com seu avô e com sua própria história.

dia 3 de maio

A cidade dos cogumelos: Temporada 2

Sejam complicações na festa do pijama ou em sua própria festa de aniversário, não há problema que Vera não consiga resolver!

dia 10 de maio

As Aventuras das Harvey Street: Temporada 2

As Garotas Harvey estão de volta fazendo novos inimigos em forma de irmãos e finalmente conhecendo os ídolos de sua banda favorita.

dia 13 de maio

Resgate em Malibu

Em apuros por aprontar demais, Tyler é forçado a passar o verão treinando em um programa de salva-vidas de elite para adolescentes.

dia 17 de maio

Chip e Potato

Nesta série para crianças em idade pré-escolar, uma adorável cachorrinha pug e sua amiga ratinha aprendem juntas a lidar com os desafios da vida, como os primeiros dias no jardim de infância e a chegada de novos irmãos na família.