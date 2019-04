Musical no Sesi conta a história de cangaceiras

Mulheres fortes que seguiam bandos no Nordeste e lutavam contra a desigualdade social da região são o mote para o musical “As Cangaceiras – Guerreiras do Sertão”, que estreia nesta quinta-feira (25), às 20h, no Teatro do Sesi.

O espetáculo conta com Amanda Acosta, Marco França, Vera Zimmermann, Carol Badra, Luciana Lyra, Rebeca Jamir, Jessé Scarpellini, Marcelo Boffat, Milton Filho, Pedro Arrais, Carol Costa, Badu Morais e Eduardo Leão no elenco, e conta a história de um grupo de mulheres que se rebelam contra mecanismos de opressão que encontravam dentro do próprio Cangaço, e encontram, umas nas outras, a força para seguir, numa reflexão sobre a ideia de cidadania e heroísmo.

“As Cangaceiras” tem direção de Sérgio Módena e tem músicas compostas por Fernanda Maia e Newton Moreno. O espetáculo traz em cena, além do atores/cantores, cinco músicos contextualizam ainda mais a narrativa.

Serviço

No Teatro do Sesi (av. Paulista, 1.313, Bela Vista; tel.: 3528-2000). Qui. a sáb., às 20h, dom., às 19h; grátis. Até 4/8.