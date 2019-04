'MIB: Homens de Preto - Internacional' ganha novo trailer com Chris Hemsworth e Tessa Thompson

A parceria de Chris Hemsworth e Tessa Thompson em "Thor: Ragnarok" parece ter rendido bons frutos em Hollywood. Os intérpretes de Thor e Valquíria, respectivamente, vão protagonizar o reboot de "Homens de Preto" com "MIB Internacional", que ganhou um novo trailer nesta quinta-feira (25).

O vídeo mostra um pouco mais do passado da personagem de Tessa Thompson, que deseja entrar na agência que lida com alienígenas na Terra. Além disso, também estão no elenco Liam Neeson, de "Busca Implacável", e Rebecca Ferguson, de "Missão: Impossível – Efeito Fallout".

Leia mais:

Xuxa Meneghel revela que sua filha Sasha já lhe perguntou sobre maconha

‘Vingadores: Ultimato’ coloca fim a um dos ciclos de maior sucesso no cinema

Muitas cenas de ação foram mostradas nas prévias, o que indica que será um longa mais agitado que os anteriores. Isso deve acontecer também por conta da direção de F. Gary Gray, responsável por "Velozes e Furiosos 8".

"MIB: Homens de Preto – Internacional" chega aos cinemas em junho.

Veja o trailer: