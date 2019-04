Meghan Markle vai tirar três meses de licença-maternidade

Meghan Markle vai tirar apenas três meses de licença-maternidade depois de dar à luz seu primeiro filho.

A duquesa de Sussex, de 37 anos, está grávida de seu primeiro filho com o marido, o príncipe Harry, e embora ela tenha a oportunidade de ficar um ano longe das tarefas reais para cuidar de seu bebê, fontes alegaram que ela está planejando ter apenas três meses de folga antes de voltar ao trabalho.

Meghan terminou suas funções reais há seis semanas, mas continua trabalhando nos bastidores com várias instituições de caridade e, supostamente, quer voltar à vida pública a tempo do aniversário oficial da rainha Elizabeth, em junho.

Uma fonte disse ao jornal 'The Sun': "Meghan deixou bem claro que quer voltar ao trabalho o mais rápido possível. Ela tem muita energia, é extremamente determinada e quer colocar a mão na massa tanto quanto possível com suas instituições de caridade. Nada foi escrito em seu diário ainda, já que ela quer esperar e ver como se sente depois de ter o bebê. Ela escreveu três meses, mas provavelmente voltará à vida pública em seis semanas – no aniversário oficial da rainha, Trooping the Colour, em junho. Licença-maternidade de três meses é padrão nos EUA para as mães americanas – elas normalmente não conseguem os seis ou até 12 meses que as mulheres conseguem aqui no Reino Unido. Então isso é totalmente normal para Meghan".

O príncipe Harry, de 34 anos, também está planejando tirar licença-paternidade, embora não se saiba quanto tempo ele planeja ficar longe dos deveres reais.