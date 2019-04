MasterChef Brasil: 'Queria ajudar meus amigos', diz Helton, 'dono' do mezanino na última prova

Após a vitória na prova da Caixa Misteriosa com uma tarte tartin de maçã com creme inglês de pimenta, o jovem Helton Oliveira teve o poder de salvar duas pessoas da prova de eliminação e escolher quem cozinharia com cogumelos frescos, secos ou em conserva. Se utilizasse na estratégia certa, o mineiro poderia ajudar ou prejudicar os outros participantes.

"Quando eu vi que eram cogumelos, eu fiquei muito feliz. Queria muito ajudar os meus amigos. Eu, particularmente, não acho cogumelo em conserva difícil, porque eu costumo usar, mas como a Paola [Carosella] disse que era difícil, eu entreguei para pessoas que já tentaram me prejudicar aqui – que foi o Rodrigo [Mansoni], a Juliana [Nicoli] e o André [Boratto] principalmente", disse.

"Na hora que eu vi, sobrou um 'em conserva' para a Ecatharine [Santos], mas eu não queria entregar para ela. Os cogumelos frescos e secos não eram difíceis, então entreguei os frescos para os meus amigos mais íntimos e os secos para meus outros amigos", completou em entrevista ao Portal da Band.

Quando soube que poderia salvar duas pessoas da prova de eliminação, Helton prontamente pensou em Eduardo Richard, um de seus melhores amigos na competição. "Queria subir ele e a Natália [Jorge], mas o Fernando [Consoni] vetou. Ele pensou que o Du não tinha me emprestado o limão na prova anterior, por isso ele imaginou que eu não iria salvar o Du hoje. Mas o Du era a minha primeira opção. Ele e a Haila [Santuá]", explicou.

"A Haila seria a primeira de todos, mas ela sofreu a punição por ter sido destaque negativo na prova anterior. Então, eu ia subir o Du e a Natália. Como ele foi vetado, automaticamente veio depois a Lorena [Dayse]. Queria subir o Weverton [Barreto] e a Juliana [Fraga] também, mas a Lorena ia ficar muito brava comigo se eu não salvasse ela", finalizou.