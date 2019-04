Emocionante: Louis Tomlinson, ex-One Direction, realiza sonhos de idoso viúvo em novo clipe

O cantor britânico Louis Tomlinson, mais conhecido por integrar o grupo One Direction, lançou um novo clipe extendido para seu mais recente single, "Two of Us".

Nele, Louis se une a um homem de 83 anos, que perdeu sua esposa no mesmo mês em que o próprio cantor perdeu sua mãe, Debbie. A canção "Two of Us" foi escrita em homenagem à Debbie, retratando o período de luto pelo qual Tomlinson passou.

Richard, o viúvo, mantinha uma lista de desejos para realizar ao longo da vida. Eles incluíam fazer uma tatuagem, andar numa montanha-russa, dirigir um carro de Fórmula 1, entre outros. No clipe, Louis ajuda-o a realizar e o acompanha em todos estes sonhos.

A última experiência de Richard no clipe é cantar para uma multidão de fãs, durante um show de Tomlinson. Com sua voz clássica e profunda, ele é aplaudido por toda a arena.

Confira o vídeo emocionante abaixo: