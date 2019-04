Johnny Depp estaria namorando dançarina russa 30 anos mais jovem

Johnny Depp está namorando uma dançarina russa 30 anos mais jovem do que ele.

O ator, de 55 anos – que é pai de Lily-Rose, 19, e Jack, 17, frutos de seu relacionamento com Vanessa Paradis – conheceu Polina Glen em uma festa no ano passado e já estaria morando com a amada em sua casa, na Califórnia.

Leia mais:

Meghan Markle vai tirar três meses de licença-maternidade

DJ Rennan da Penha, organizador do Baile da Gaiola, se entrega à polícia em condenação polêmica

Uma fonte revelou ao jornal britânico 'Daily Mail': "Polina conheceu Johnny em uma festa. Ela é convidada para diversos eventos e acabou conhecendo Johnny em um deles. Ela é uma dançarina super atraente. Polina estava apenas curtindo a festa e não sabia quem Johnny era quando ele veio se apresentar. Eles se deram super bem. Ele está enfrentando uma amarga disputa judicial com sua ex-esposa e, do nada, conhece uma jovem dançarina russa, que não quer nada e nem sequer sabe quem ele é. As garotas russas não o conhecem. Elas não conhecem algumas celebridades e as pessoas sempre aparentam diferentes pessoalmente. Quando ela descobriu quem ele era, ela ficou nas nuvens. Ela é muito doce, carinhosa e talentosa. Tenho certeza que Johnny a ajuda financeiramente, mas ela também faz o seu próprio trabalho. Ela é muito discreta. Ela sai para trabalhar e volta para a casa dele. Acho que ninguém sabe que ela está morando lá".

O informante acredita que o ator de 'Piratas do Caribe' está cogitando subir ao altar com a beldade.

"Polina contou que eles vão se casar e que ele quer ir à Rússia conhecer os sogros", acrescentou.

A idade exata da dançarina não foi divulgada, mas o galã não estaria preocupado com a diferença de idade entre eles.

"O que importa é o caráter. Quem vai dizer 'não' para Johnny Depp? O cara é um mito", concluiu a fonte.