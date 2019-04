Grey's Anatomy: Série tem episódio adiado e não será exibida esta semana nos Estados Unidos

Um dos episódios finais do maior drama médico da ABC teve sua exibição adiada! Desta vez, os fãs dos Estados Unidos terão que esperar até 2 de maio para ver o "I Did for Love", um capítulo crossover com “Station 19” que promete emocionar os fãs da série.

A série que é exibida nas noites de quinta-feira foi adiada por conta da exibição da 40ª edição do campeonato de beisebol NFL Draft. Sendo assim, a 15ª temporada deve ter seus próximos episódios exibidos em 9 (Drawn to the Blood) e 16 de maio (Jump Into the Fog).

É importante lembrar que os fãs estadunidenses são privilegiados e vão alguns episódios mais do que aqueles que acompanham a série pela Sony no Brasil.