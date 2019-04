Grey's Anatomy: Revelam quem é 'João Ninguém' que aparece em episódio especial da 15ª temporada

Este texto contém spoilers!

O novo episódio de Grey's Anatomy, "I Did for Love", que irá ao ar no próximo 2 de maio nos Estados Unidos, trouxe mesmo que apenas por alguns segundos um novo “João Ninguém”.

No trailer divulgado pela ABC e traduzido pela fanpage Lexispedia Lovers, mais um paciente não identificado chega ao Grey Sloan Memorial, mas rapidamente Bailey (Chandra Wilson) descobre quem é a vítima que chegou ao hospital.

Um novo post da página dedicada aos fãs, revelou que o novo “João Ninguém” é o chefe dos bombeiros da série “Station 19”, Lucas Ripley (Brett Tucker) e será encontrado por Levi Schmitt (Jake Borelli).

O novo episódio crossover já prometeu emocionar e arrancar lágrimas dos espectadores. A atriz Danielle Savre inclusive revelou que ele “afetará todas as pessoas do programa”.

“Vai ser enorme, as pessoas vão chorar muito, todos nós choramos quando filmamos, será um episódio difícil de assistir”, comentou em entrevista ao Digital Spy.