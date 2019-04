'Vingadores: Ultimato' coloca fim a um dos ciclos de maior sucesso no cinema

Lá se vão 11 anos desde que o Homem de Ferro de Robert Downey Jr. apareceu na telona para mudar a história do fazer cinema pop. E, 22 filmes depois, o universo Marvel chega ao fim de seu primeiro ciclo, com o combate derradeiro de “Vingadores: Ultimato”, que estreia nesta quinta-feira (25) em 80% das salas de cinema do Brasil.

A expectativa é grande, e não é por menos. As histórias de Homem de Ferro, Capitão América, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Hulk e Thor foram alinhavadas com cuidado, para que heróis que surgiram em paralelo ganhassem destaque e fossem fundamentais no combate ao vilão maior até aqui, Thanos, o dono do estalo mais poderoso do universo.

“Vingadores: Ultimato” é o fim de uma era que o fã merece e espera, em três horas de reviravoltas, combates, referências constantes ao passado dos filmes Marvel, emoção, saudade, e o melhor, a expectativa do que pode surgir pela frente. Que venha esse novo ciclo!

Stan Lee

Morto em novembro de 2018, aos 95 anos, o criador de toda essa bagunça de heróis tinha como marca fazer pequenas participações nos 21 filmes lançados até aqui pela Marvel Studios . A última surge em “Vingadores: Ultimato”, de modo bem-humorado, como sempre. Porém, existe a possibilidade de Lee aparecer em cameos gravados previamente – a Marvel deixa no ar a possibilidade.

Entre as teorias, uma é razoável

Desde o final de “Vingadores: Guerra Infinita”, foi divertido acompanhar pelas redes sociais as teorias que surgiam para a sequência.

Uma delas é que Loki não morreu, tendo fingido ser estrangulado pelo vilão-mór.

Outra ideia é que Thanos se arrependerá de ter acabado com tantas vidas, entre elas a de sua amada filha adotiva, Gamora.

Teve gente que foi longe, e convocou o Quarteto Fantástico e X-Men. Antes eles não podiam entrar na história, já que são da Fox, mas como a empresa passou a fazer parte da Disney…. Será?

Por fim, uma razoável: Homem-Formiga seria fundamental para voltar no tempo antes de “Guerra Infinita” e reverter as ações de Thanos.

Uniforme novo

Mais do que as forças que cada Vingador traz, outro item será fundamental na luta contra Thanos. As teorias que surgem são várias, mas uma parece fazer bastante sentido quando se pensa no traje padronizado, nas cores branco, vermelho e preto: de Quantum, eles seriam fundamentais para que os heróis pudessem viajar no tempo e, então, reverter as ações até o estalo do vilão.

Filmes

Esses são os 21 filmes do ciclo que se encerra e todos têm muita importância em “Vingadores: Ultimato”. Que tal assisti-los por ordem histórica?

Capitão América: O Primeiro Vingador Capitã Marvel Homem de Ferro Homem de Ferro 2 O Incrível Hulk Thor Vingadores Homem de Ferro 3 Thor: O Mundo Sombrio Capitão América: O Soldado Invernal Guardiões da Galáxia Guardiões da Galáxia 2 Vingadores: Era de Ultron Homem-Formiga Capitão América: Guerra Civil Homem-Aranha: De Volta ao Lar Doutor Estranho Pantera Negra Thor: Ragnarok Homem-Formiga e a Vespa Vingadores: Guerra Infinita

Quem se foi e quem pode voltar

O estalo fatal de Thanos acabou com metade das vidas do universo, incluíndo alguns de nossos heróis e personagens importantes na história da saga. Veja quem se foi (em preto), mas que podem retornar na batalha final, e quem está vivo (em amarelo).

O que vem aí

Até o momento, a Marvel Studios tem apenas “Homem-Aranha: Longe do Lar” com data fechada, para 4 de julho desse ano. Para 2020 são três dias reservados para lançamentos – 30 de abril, 9 de julho e 5 de novembro –, mas nenhum nome foi confirmado. Especula-se que estejam entre eles o terceiro “Guardiões da Galáxia”, o segundo “Pantera Negra”, e um filme solo da Viúva Negra.