Ariana Grande defende Justin Bieber após acusações de 'playback' no Coachella

Ariana Grande saiu em defesa de Justin Bieber após o cantor ter sido acusado de usar "playback" no festival Coachella.

A cantora de 'God is a Woman' levou os fãs à loucura ao convidar o cantor de 'Sorry' para o palco do badalado festival de música e artes, e agora se manifestou em defesa do colega, que foi alvo de críticas nas redes sociais por ter feito "sincronia labial" em sua performance.

"Nós decidimos fazer o dueto dez minutos antes do meu show começar. Nós não fizemos passagem de som nem ensaiamos. Justin usou playback como todos os outros convidados. As pessoas não entendem o que é viver diante dos holofotes. Todo mundo ficou feliz de vê-lo de volta aos palcos", declarou a musa pop.

Em seu post original, Justin falou que era "incrível" voltar a cantar depois de tanto tempo e rebateu os comentários negativos do apresentador Morgan Stewart, do canal americano E!.

"Acabei de assistir ao seu vídeo criticando o meu trabalho, dizendo que eu estava dublando durante o show. Eles tocaram a minha música e eu apenas cantei junto. Por que gastar seu tempo derrubando as pessoas? Imagine se você dedicasse metade da energia que dedica rindo às custas de outras pessoas fazendo algo de positivo? O pior disso tudo é o fato de você ter visibilidade para fazer a diferença. E, em vez de ser otimista, você menospreza as pessoas. Pense em como foi fantástico para mim estar no palco depois de tanto tempo, na empolgação e na alegria que senti ao fazer a coisa que mais amo. Eu usei playback como vários outros convidados, isso é normal. Quando vamos ser o tipo de pessoa que se alegra em levantar o astral dos outros?", desabafou o ídolo pop.